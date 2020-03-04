https://static.news.ru/photo/f78de268-5e30-11ea-88b0-fa163e074e61_660.jpg Рене Фазель Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что обсуждал с Федерацией хоккея России (ФХР) вопрос о возможном проведении чемпионата мира в Сочи, если турнир придётся перенести из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.

Перенести чемпионат мира будет очень сложно, но, вероятно, будет возможность перенести его в Сочи, также есть вариант с Белоруссией, — цитирует Фазеля ТАСС.

Он отметил, что уже обсуждал этот вопрос с ФХР, но более подробно сможет рассказать об итогах после 15 марта.

Чемпионат мира по хоккею должен пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.

Ранее IIHF отменила шесть международных турниров в связи с распространением инфекции коронавируса. Таким образом, не состоятся юниорские чемпионаты мира среди мужчин в группах А и В второго и третьего дивизионов, которые должны были пройти в марте и апреле в Таллине (Эстония), Софии (Болгария), Стамбуле (Турция), Коккельшайере (Люксембург), женские чемпионаты мира в группе В первого дивизиона и группе А второго дивизиона — Катовице (Польша) и Хака (Испания) также в марте-апреле, писал NEWS.ru.