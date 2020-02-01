Сборная России по хоккею уступила команде Швеции (3:4) в стартовом матче на Кубке Первого канала. Хозяева льда «включились» лишь ближе к концу второго периода, когда на табло было уже 0:3. Две шайбы Кирилла Капризова и тотальный навал на ворота Ларса Юханссона не помогли россиянам исправить ситуацию. Лучшие кадры с прошедшей битвы — в галерее NEWS.ru.