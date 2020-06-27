Бывший одноклубник Малкина рассказал, как россиянин шутит над новичками

https://static.news.ru/photo/f48d96d2-b950-11ea-aabc-fa163e074e61_660.jpg Фото: e.malkin71geno/instagram.com

Тайлер Кеннеди, бывший одноклубник российского нападающего Евгения Малкина по клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург», рассказал о штуках россиянина над новыми игроками команды.

Когда в команде появлялся новичок, то Малкин тут же хватал его клюшку и тренировался с ней. Потом, уже в игре, он снова начинал играть своей привычной клюшкой, — цитирует Кеннеди Sportsnet.

Кеннеди отметил, что после этого Малкин всем говорил: «Как же здорово играть со своей отличной клюшкой, после того, как поиграл той».

Ранее NEWS.ru писал, что защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон рассказал, как российский нападающий Александр Овечкин вызвал негодование его тёти во время ужина. Карлсон пригласил своих одноклубников в дом к своей родственнице, которая родилась в Италии, где большие обеды являются обычным делом.