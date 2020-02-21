https://static.news.ru/photo/d3aa1d4a-54ca-11ea-ab0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcbarys.kz

Казахстанский «Барыс» из Нур-Султана в очередном поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своей площадке одержал волевую победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

Гости открыли счёт на 7-й минуте — в меньшинстве отличился защитник Артём Сергеев, однако голы Никиты Михайлиса (29-я минута) и Кёртиса Волка (46-я) позволили хозяевам вырвать победу.

Финский защитник «барсов» Атте Охтамаа провёл 300-й матч в КХЛ.

«Барыс» (82 очка, 60 игр) догнал в таблице Восточной конференции занимающий второе место омский «Авангард», однако «ястребы» сегодня принимают на своём льду финский «Йокерит» и снова могут уйти в отрыв от казахстанского клуба.

«Салават Юлаев» (66 очков, 60 игр) остался на шестом месте на «Востоке» и скорее всего именно на этой позиции и финиширует в регулярном чемпионате.

Магнитогорский «Металлург» в родных стенах переиграл нижнекамский «Нефтехимик» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

Победу «сталеварам» принесли точные броски легионеров — чехов Андрея Нестрашила (19-я минута) и Томаша Филиппи (33-я), а также канадца Брэндона Козуна (56-я).

Автором единственной шайбы у гостей на 56-й минуте (за 17 секунд до гола Козуна) стал Павел Куликов.

Нападающий нижнекамцев Йонас Энлунд провёл 500-й матч в КХЛ.

«Металлург» (64 очка, 59 игр) закрепился на седьмом месте в таблице Восточной конференции, гарантировал себе место в плей-офф и не позволил «Нефтехимику» догнать находящийся на восьмой — «кубковой» — строчке китайский «Куньлунь Ред Стар» (60 очков, 61 игра). Нижнекамцы отстают от клуба из Пекина на два очка, а идущий девятым хабаровский «Амур» — на одно.

«Амур» накануне дома проиграл рижскому «Динамо» в серии буллитов и упустил возможность догнать в таблице «Куньлунь», писал ранее NEWS.ru.