«Автомобилист» проиграл в Новосибирске и потерпел третье поражение кряду

https://static.news.ru/photo/1149628a-01a2-11eb-9447-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcsibir.ru

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) новосибирская «Сибирь» на своей площадке переиграла екатеринбургский «Автомобилист» — 6:4 (0:1, 3:2, 3:1).

В составе уральцев, дважды выходивших вперёд в счёте, отличились Павел Куликов (14-я минута), Сергей Зборовский (24-я), Анатолий Голышев (за девять секунд до второго перерыва) и Павел Дацюк (47-я минута), который в восьми последних играх набрал 10 очков (3 + 7) по системе «гол плюс пас».

У сибиряков дубль сделал финский защитник Юрки Йокипакка (голы на 23-й и 31-й минутах), по одной шайбе забросили Микаэль Руохомаа (27-я), проводивший 250-й матч в «регулярках» КХЛ Николай Тимашов (43-я), Данил Романцев (56-я) и Никита Шашков (59-я, в пустые ворота).

«Автомобилист» потерпел третье поражение подряд в чемпионате и с 14 набранными очками в 10 играх остался на четвёртом месте в таблице Восточной конференции.

Единоличным лидером чемпионата КХЛ стал омский «Авангард», второй раз в сезоне всухую обыгравший магнитогорский «Металлург», писал ранее NEWS.ru.