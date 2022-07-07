Адвокат рассказал, что грозит хоккеистам за покупку военных билетов Адвокат Тропин заявил, что хоккеистам за покупку военных билетов грозит уголовная ответственность

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Кирилл Капризов

Адвокат Лев Тропин рассказал NEWS.ru, что грозит подозреваемым в покупке военных билетов хоккеистам. В этом уличили троих игроков: Кирилла Капризова («Минесотта Уайлд»), Ивана Федотова (ЦСКА) и Павла Карнаухова (ЦСКА).

Им может грозить уголовная ответственность за дачу взятки. Ранее сообщалось, что был задержан военный комиссар, который им эти билеты продавал, и он привлечен к ответственности по статье 290 ч.5 (получение взятки в крупном размере). Дальше все зависит от показаний этого военного комиссара и посредника, который оказывал помощь в покупке билетов. Если они дают признательные показания, то Федотов, Капризов и Карнаухов попадают под ответственность за дачу взятки в крупном размере. Это тяжкое преступление, за которое предусмотрен реальный тюремный срок. Свыше трех лет лишения свободы, — сказал адвокат.

Юрист добавил, что спортсмены могут избежать ответственности, если дадут правильные показания. Здесь все будет зависеть от их адвокатов. Например, от уголовной ответственности освобождаются лица, которые сообщили о том, что они дали взятку.

Что касается ответственности от уклонения от призыва на военную службу, здесь тоже есть варианты. Нужно понимать, получали ли они повестки, назначалась ли дата военного призыва. Если на эту дату они не являлись, то такая неявка тоже образует состав преступления (328 ст. УК РФ, до 2 лет лишения свободы). Тогда они по этой статье могут быть привлечены к ответственности, если это случилось в течение последних двух лет, — заявил Тропин.

В среду, 6 июля, сообщалось, что российского нападающего «Минессоты Уайлд» Кирилла Капризова заподозрили в покупке военного билета. Позже появилась информация, что Капризов будет служить в ВДВ в случае призыва в армию.

Ивана Федотова задержали 1 июля в Санкт-Петербурге по инициативе военной прокуратуры. В ведомстве считают спортсмена уклонистом от армии.