https://static.news.ru/photo/47c45d70-d3c6-11e9-b974-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcadmiral.ru

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» на своей площадке во Владивостоке взял верх над челябинским «Трактором» — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).

У дальневосточников шайбы забросили Денис Вихарев (23-я минута) и Мартин Бакош (32-я), в составе челябинцев отличился Лукаш Седлак (34-я).

После этой победы у «Адмирала» стало четыре очка в трёх проведённых матчах, что позволило команде из Владивостока войти в группу клубов, занимающих места с 6-го по 10-е в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Трактор» с пятью очками после пяти игр находится на пятой строчке в таблице.

Лидируют на «Востоке» екатеринбургский «Автомобилист» (8 очков) и омский «Авангард» (6). «Ястребы» вечером (начало в 19:30) сыграют в Москве со «Спартаком».

В среду, 11 сентября, «Адмирал» и «Трактор» повторно сыграют во Владивостоке.

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