Замдиректора музея Вооружённых сил РФ похвалил статью Путина о войне

https://static.news.ru/photo/4031e1a2-b487-11ea-b937-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Пока президент РФ Владимир Путин осматривал главный храм Минобороны и музейный комплекс «Дорога памяти» в парке «Патриот» замдиректора Центрального музея Вооружённых сил Владимир Лукин сообщил ему, что прочёл его статью о Второй мировой войне «с историческим упоением».

Я с таким историческим упоением её прочитал. Подобного обычно не писали, — цитирует РИА Новости Лукина.

Замдиректора музея также подчеркнул, что статья «замечательно написана».

Основана на архивных документах, — прокомментировал Путин.

Как писал NEWS.ru, статья Владимир Путина о Второй мировой войне стала началом дискуссии и большого интереса со стороны американского Госдепа. Публикацию в ведомстве признали актуальной и достойной того, чтобы подумать об использовании в реальности предложенных российским лидером подходов. Италия уже приняла сторону российского президента в вопросах победы СССР над фашистами. Без участия Советского Союза эта победа была бы невозможна, заявил итальянский сенатор от партии Берлускони «Вперёд, Италия» Лучо Малан.

Публикация Владимира Путина на английском языке носит название «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». В России она вышла под названием «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим». Российский лидер изложил свои взгляды на Вторую мировую войну, её причины и восприятие в современном мире, призвав сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято.

Главным мотивом Владимира Путина при написании статьи было чувство опасности «исторического забвения», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.