«Ничего не даст»: историк Юлин оценил идею Дня геноцида советского народа

Тему геноцида советского народа поднимали ещё во время Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками и тогда же её зафиксировали, однако нужно иногда напоминать об этом — что был советский народ и что против него вёлся геноцид, рассказал NEWS.ru историк Борис Юлин. Таким образом он прокомментировал обращение к президенту России Владимиру Путину Московской областной общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма с просьбой учредить День геноцида советского народа.

Тема геноцида советского народа была озвучена ещё на Нюрнбергском процессе, тогда эта тема была зафиксирована. Нужно иногда напоминать об этом, что был советский народ, что против него использовался геноцид, целью было частичное уничтожение советского народа. Геноцид немецко-фашистскими оккупантами советского народа и показывался постоянно, и памятники этому посвящённые есть, напоминать надо, но другое дело, что это ничего конкретно не даст, — заявил эксперт.

Своё письмо лидеру государства активисты направили именно 27 января — в 77-ю годовщину освобождения советской армией концентрационного лагеря смерти Освенцим. В документе также говорится, что преступления «нацистов осуждены мировой общественностью в рамках Международного военного трибунала», но стоит учитывать, что самые тяжёлые потери во время войны понёс СССР.

Также необходимость учреждения специального Дня в организации объяснили тем, что в последнее время, по мнению общественников, факты о войне пытаются фальсифицировать в политических интересах.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура намерена проверить бывших военных нацистской Германии на причастность к геноциду народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Это касается бывших военнослужащих, проживающих в других странах.