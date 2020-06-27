Бывший разведчик рассказал о своих чувствах при распаде СССР

https://static.news.ru/photo/db8ac762-b974-11ea-aa18-fa163e074e61_660.jpg Андрей Безруков Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший сотрудник Службы внешней разведки Андрей Безруков рассказал в эфире телеканала RTVi о своих чувствах при распаде СССР. Тех, кто позволил это сделать он считает предателями.

Безруков заявил, что ему было очень горько наблюдать за спуском флага над Кремлём. Он не понимал, как люди могли дойти до того, чтобы «убить свою страну».

У нас все поменялось, Россию больше не надо защищать, дружба-жвачка, — вспоминает разведчик.

Однако Безруков не верил в это, так как понимал на что способны люди у власти.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники разведки США заявили о том, что российские спецслужбы предлагали боевикам в Афганистане вознаграждение за убийство американских солдат. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полностью опроверг эти обвинения. Также один из экспертов назвал такое заявление развязыванием «холодной войны».