Лайфстайл не для бедных: стало известно, сколько россиян привержены ЗОЖ

В России всё больше людей выбирают здоровый образ жизни — его ведут в той или иной степени более трети населения. При этом он особенно важен для жителей отдельных регионов — там ЗОЖ пришёлся по душе более чем половине из них. Не последнее влияние на ситуацию оказала пандемия, которая подтолкнула россиян пересмотреть отношение к своему здоровью. Постепенно отказ от вредных привычек и спорт становятся модой, полагают в Минздраве. Как в нашей стране нужно продвигать ЗОЖ и каким образом желание его вести зависит от уровня доходов, выяснял NEWS.ru.

В России высокая приверженность здоровому образу жизни наблюдается у 5% мужчин и 8,1% женщин. Об этом свидетельствуют данные Росстата за 2020 год, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Вместе с тем, по статистике ведомства, в отдельных регионах России показатели особенно значительны. Больше всего мужчин, ведущих здоровый образ жизни на высоком уровне — в Ингушетии (37,2%), Севастополе (26,8%), Северной Осетии (18%) и Чечне (14,8%). Похожая картина наблюдается и касательно женской части населения — по приверженности ЗОЖ лидируют женщины Ингушетии (36,7%), Севастополя (26,3%), Северной Осетии (22,7%) и Татарстана (22,2%).

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Высокая приверженность здоровому образу жизни предполагает отсутствие курения, ежедневное потребление овощей и фруктов (не менее 400 граммов), адекватную физическую активность (не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю), нормальное потребление соли (не более пяти граммов в сутки). Кроме того, критерием выступает ограниченное употребление алкоголя — не более 168 граммов чистого этанола в неделю для мужчин и не более 84 граммов — для женщин.

Стоит отметить, что в своём исследовании Росстат посчитал и тех, кто ведёт здоровый образ жизни на удовлетворительном, или среднем уровне. В частности, не курит, но при этом не выполняет одно из условий высокой приверженности ЗОЖ. Среди жителей России это 32,8% мужчин и 54,4% женщин. У представителей сильного пола правильное питание и спортивный лайфстайл не на последнем месте в Чукотском автономном округе (49,1%), Чечне (49%), Приморском крае (47%) и Ненецком автономном округе (45,7%). Женщинам же удаётся вести ЗОЖ на среднем уровне прежде всего в Чукотском АО (79,3%), Удмуртии (74,4%), Белгородской области (72,7%) и Ненецком АО (71%).

Услышит лишь сытый

Для популяризации здорового образа жизни и отказа людей от вредных привычек в 2019 году запустили федеральный проект «Укрепление общественного здоровья», который вошёл в состав нацпроекта «Демография». В период с 2019 по 2024 год планируется снизить продажи алкоголя и сигарет на душу населения, сократить смертность мужчин и женщин трудоспособного возраста. Кроме того, предполагается уменьшить заболеваемость ожирением, потребление сахара и соли.

Продвигать здоровый образ жизни среди населения следует с помощью самых разных каналов — телевидения, интернет-роликов, рекламы, баннеров, живых примеров, отметил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Кроме того, нужно позаботиться о финансовом благополучии россиян — заниматься спортом на голодный желудок мало кто захочет.

У нас пока остаётся чисто пропагандистски продвигать. Средства, во всяком случае, выделены в основном на это. Потому что всё остальное — всё, что связано, например, с необходимостью правильно питаться, заниматься регулярно физической культурой и спортом — это вопросы, которые требуют определённых финансовых вложений, и здесь всё зависит уже от финансового положения самих жителей. Если у человека денег нет, чтобы питаться здоровой пищей, заниматься фитнесом — понятно, что призывай его — не призывай, ничего не получится. К сожалению, чем ниже доходы, тем выше распространённость вредных привычек. Алексей Куринный член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук

Тем временем скоро россияне смогут вернуть часть денег за оплату фитнеса — на днях Госдума приняла в первом чтении законопроект о социальном вычете за оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Вычет будет предоставляться в размере фактических расходов, но не более 120 тысяч рублей в год в совокупности с другими социальными налоговыми вычетами. Иначе говоря, за год гражданин сможет вернуть за занятия фитнесом не более 15 600 рублей.

Дом вместо спортзала

Многих россиян пересмотреть своё отношение к здоровью заставила пандемия. В частности, жители страны осознали важность укрепления иммунитета, здорового образа жизни и физической активности, рассказала NEWS.ru зампред комиссии Общественной палаты по физкультуре и популяризации ЗОЖ Елена Истягина-Елисеева.

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В то же время немало людей предпочитают заниматься спортом не в фитнес-клубах, а дома. Так, в период карантина популярность онлайн-тренировок взлетела в разы. И несмотря на то, что сейчас спортивные клубы работают в обычном режиме, контент в Сети продолжает оставаться популярным.

Значит, появилась новая аудитория, которой удобен именно такой формат ЗОЖ-активности. Эту тенденцию следует поддерживать. Но важно разработать чёткие и понятные правила предоставления подобных услуг, поставив на первое место вопросы безопасности. Сегодня основная задача государства — подкрепить мотивацию населения: повышать доступность массового спорта для разных групп граждан, развивать спортивную инфраструктуру в регионах, особенно на селе, реализовать налоговый вычет за занятия в фитнес-клубах, разработать стандартизацию фитнес-услуг онлайн. Елена Истягина-Елисеева заместитель председателя комиссии Общественной палаты по физической культуре и популяризации здорового образа жизни заместитель председателя комиссии Общественной палаты по физической культуре и популяризации здорового образа жизни

Ему все возрасты покорны

Представленные Росстатом цифры говорят о том, что население стало более приверженным здоровому образу жизни, который постепенно становится модой — прежде показатели были меньше, рассказала NEWS.ru главный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва. По её словам, именно от правильного питания и физической активности во многом зависит то, как долго проживёт человек.

Образ жизни даёт 50% вклада в продление жизни. Всё остальное — экология, генетика, и так далее — намного менее значимо. Физическая активность, контроль веса, отказ от курения, контроль артериального давления суммарно дают плюс 10–14 лет жизни. Чем больше у вас компонентов здорового образа жизни, тем больше эффект, тем больше продление жизни. Ольга Ткачёва главный гериатр Минздрава России главный гериатр Минздрава России

В то же время бытует убеждение, что образ жизни бессмысленно менять после наступления какого-либо возрастного порога. Однако это не более чем заблуждение. Например, физическая активность помогает продлить жизнь даже в том случае, если человек начинает ей заниматься после 90 лет, подчеркнула собеседница NEWS.ru.

Требуется дальнейшая работа по популяризации ЗОЖ и улучшению здоровья населения — включая диспансеризацию и профилактическое консультирование, заключила Ткачёва.