Лайфстайл не для бедных: стало известно, сколько россиян привержены ЗОЖ

В России всё больше людей выбирают здоровый образ жизни — его ведут в той или иной степени более трети населения. При этом он особенно важен для жителей отдельных регионов — там ЗОЖ пришёлся по душе более чем половине из них. Не последнее влияние на ситуацию оказала пандемия, которая подтолкнула россиян пересмотреть отношение к своему здоровью. Постепенно отказ от вредных привычек и спорт становятся модой, полагают в Минздраве. Как в нашей стране нужно продвигать ЗОЖ и каким образом желание его вести зависит от уровня доходов, выяснял NEWS.ru.
В России высокая приверженность здоровому образу жизни наблюдается у 5% мужчин и 8,1% женщин. Об этом свидетельствуют данные Росстата за 2020 год, с которыми ознакомился NEWS.ru.
Вместе с тем, по статистике ведомства, в отдельных регионах России показатели особенно значительны. Больше всего мужчин, ведущих здоровый образ жизни на высоком уровне — в Ингушетии (37,2%), Севастополе (26,8%), Северной Осетии (18%) и Чечне (14,8%). Похожая картина наблюдается и касательно женской части населения — по приверженности ЗОЖ лидируют женщины Ингушетии (36,7%), Севастополя (26,3%), Северной Осетии (22,7%) и Татарстана (22,2%).
Высокая приверженность здоровому образу жизни предполагает отсутствие курения, ежедневное потребление овощей и фруктов (не менее 400 граммов), адекватную физическую активность (не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю), нормальное потребление соли (не более пяти граммов в сутки). Кроме того, критерием выступает ограниченное употребление алкоголя — не более 168 граммов чистого этанола в неделю для мужчин и не более 84 граммов — для женщин.
Стоит отметить, что в своём исследовании Росстат посчитал и тех, кто ведёт здоровый образ жизни на удовлетворительном, или среднем уровне. В частности, не курит, но при этом не выполняет одно из условий высокой приверженности ЗОЖ. Среди жителей России это 32,8% мужчин и 54,4% женщин. У представителей сильного пола правильное питание и спортивный лайфстайл не на последнем месте в Чукотском автономном округе (49,1%), Чечне (49%), Приморском крае (47%) и Ненецком автономном округе (45,7%). Женщинам же удаётся вести ЗОЖ на среднем уровне прежде всего в Чукотском АО (79,3%), Удмуртии (74,4%), Белгородской области (72,7%) и Ненецком АО (71%).
Услышит лишь сытый
Для популяризации здорового образа жизни и отказа людей от вредных привычек в 2019 году запустили федеральный проект «Укрепление общественного здоровья», который вошёл в состав нацпроекта «Демография». В период с 2019 по 2024 год планируется снизить продажи алкоголя и сигарет на душу населения, сократить смертность мужчин и женщин трудоспособного возраста. Кроме того, предполагается уменьшить заболеваемость ожирением, потребление сахара и соли.
Продвигать здоровый образ жизни среди населения следует с помощью самых разных каналов — телевидения, интернет-роликов, рекламы, баннеров, живых примеров, отметил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Кроме того, нужно позаботиться о финансовом благополучии россиян — заниматься спортом на голодный желудок мало кто захочет.
У нас пока остаётся чисто пропагандистски продвигать. Средства, во всяком случае, выделены в основном на это. Потому что всё остальное — всё, что связано, например, с необходимостью правильно питаться, заниматься регулярно физической культурой и спортом — это вопросы, которые требуют определённых финансовых вложений, и здесь всё зависит уже от финансового положения самих жителей. Если у человека денег нет, чтобы питаться здоровой пищей, заниматься фитнесом — понятно, что призывай его — не призывай, ничего не получится. К сожалению, чем ниже доходы, тем выше распространённость вредных привычек.
Тем временем скоро россияне смогут вернуть часть денег за оплату фитнеса — на днях Госдума приняла в первом чтении законопроект о социальном вычете за оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Вычет будет предоставляться в размере фактических расходов, но не более 120 тысяч рублей в год в совокупности с другими социальными налоговыми вычетами. Иначе говоря, за год гражданин сможет вернуть за занятия фитнесом не более 15 600 рублей.
Дом вместо спортзала
Многих россиян пересмотреть своё отношение к здоровью заставила пандемия. В частности, жители страны осознали важность укрепления иммунитета, здорового образа жизни и физической активности, рассказала NEWS.ru зампред комиссии Общественной палаты по физкультуре и популяризации ЗОЖ Елена Истягина-Елисеева.
В то же время немало людей предпочитают заниматься спортом не в фитнес-клубах, а дома. Так, в период карантина популярность онлайн-тренировок взлетела в разы. И несмотря на то, что сейчас спортивные клубы работают в обычном режиме, контент в Сети продолжает оставаться популярным.
Значит, появилась новая аудитория, которой удобен именно такой формат ЗОЖ-активности. Эту тенденцию следует поддерживать. Но важно разработать чёткие и понятные правила предоставления подобных услуг, поставив на первое место вопросы безопасности. Сегодня основная задача государства — подкрепить мотивацию населения: повышать доступность массового спорта для разных групп граждан, развивать спортивную инфраструктуру в регионах, особенно на селе, реализовать налоговый вычет за занятия в фитнес-клубах, разработать стандартизацию фитнес-услуг онлайн.
Ему все возрасты покорны
Представленные Росстатом цифры говорят о том, что население стало более приверженным здоровому образу жизни, который постепенно становится модой — прежде показатели были меньше, рассказала NEWS.ru главный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва. По её словам, именно от правильного питания и физической активности во многом зависит то, как долго проживёт человек.
Образ жизни даёт 50% вклада в продление жизни. Всё остальное — экология, генетика, и так далее — намного менее значимо. Физическая активность, контроль веса, отказ от курения, контроль артериального давления суммарно дают плюс 10–14 лет жизни. Чем больше у вас компонентов здорового образа жизни, тем больше эффект, тем больше продление жизни.
В то же время бытует убеждение, что образ жизни бессмысленно менять после наступления какого-либо возрастного порога. Однако это не более чем заблуждение. Например, физическая активность помогает продлить жизнь даже в том случае, если человек начинает ей заниматься после 90 лет, подчеркнула собеседница NEWS.ru.
Требуется дальнейшая работа по популяризации ЗОЖ и улучшению здоровья населения — включая диспансеризацию и профилактическое консультирование, заключила Ткачёва.