Все о прививках детям: сроки, выбор вакцин и противопоказания Рассказываем, какие прививки делают детям по календарю, а также о новых прививках для детей в 2022 году

Фото: shutterstock

какие прививки делают детям

Уберечь ребенка от всех болезней — естественное желание родителей. Помочь могут разные меры, в том числе и вакцинация. В статье расскажем, какие прививки детям нужно ставить обязательно, поделимся советами педиатров о том, как подготовиться к процедуре и в каких случаях ее нужно отменить.

Календарь прививок для детей

Каждый родитель может легко узнать, когда и от чего прививать ребенка. Минздравом РФ утвержден календарь прививок для детей. В нем прописаны сроки и виды вакцинаций, которые проводят бесплатно по полису ОМС.

В документ входят прививки от 12 инфекций, которым чаще подвержены дети. Часть из них может вызвать серьезные осложнения и проблемы со здоровьем во взрослом возрасте. Это корь, коклюш, паротит, краснуха, дифтерия, а также часто встречающиеся в детском коллективе ветряная оспа и грипп.

Кроме того, есть болезни, которые трудно переносятся малышами и возможен летальный исход. К таким болезням относятся: гемофильная инфекция типа В, туберкулез, гепатит В, столбняк, полиомиелит, дифтерия.

Есть еще 16 видов прививок детям, которые ставятся не всем, а по эпидемическим показаниям. Здесь учитывается в каком регионе проживает малыш, а также время года. Например, в Сибири весной случаются вспышки клещевого энцефалита. И вакцинация от него входит в список прививок. К этой же категории относятся: лептоспироз, туляремия, сибирская язва, бруцеллез и прочие заболевания.

Какие-то прививки детям ставят, если есть большой риск заражения. Например, неблагополучная эпидемическая обстановка по этому заболеванию в населенном пункте. Так вакцинируют от холеры, гепатита А и брюшного тифа.

Новые прививки детям в 2022 году

В календарь были внесены изменения. Новые прививки детям в 2022 году будут ставить от гемофильной инфекции. Она вызывает сразу несколько заболеваний: пневмонию, менингит, гнойный артрит, а также перикардит. До этого года процедуру проводили лишь для части малышей, которые входят в группу риска. С текущего года изменили план прививок от полиомиелита. Третью дозу вакцины будут вводить не в 14 лет, а в 6.

Одно из важнейших нововведений — вакцинация подростков от коронавируса. Прививать будут школьников с 12 до 17 лет. При постановке учитывают эпидпоказания.

По ОМС ставят Вакцину «Спутник М». В Москве уже привили почти 1,5 тысячи подростков, серьезных осложнений не выявлено. Как и от остальных прививок, родители могут подписать отказ.

Какие прививки еще планируют делать детям? Пока не внесли в план, но решается вопрос о прививке от папилломавирусной инфекции. Ставить вакцину будут детям от 14 лет. Пока эту услугу предлагают лишь платные медицинские центры. Она достаточно популярна. По исследованиям, почти в 80% случаев рак матки возникает на фоне данной инфекции.

Фото: shutterstock прививка манту

Делать ли прививки ребенку

Вокруг вакцинации детей ведется много споров. Некоторые родители считают, что не стоит ставить прививки детям до года. Организм еще ослаблен и непонятно, как в дальнейшем это отразится на здоровье ребенка. Распространено мнение, что нет смысла и в прививке от гриппа детям. Штаммы вируса очень изменчивы. Вовсе не факт, что ребенку встретится именно тот, от которого проводили вакцинацию.

По закону РФ оспорить можно любую прививку. Но стоит помнить, что отказ угрожает жизни малыша. Многие родители считают, что иммунитет можно укрепить естественными мерами: правильным режимом дня, приемом витаминов, и прочее. Это не так. Если ребенок встретится с инфекцией, он заболеет так же, как и все непривитые дети.

В 1990-х годах из-за частых отказов от вакцинации в странах СНГ случилась эпидемия дифтерии, в результате заболело более 150 тысяч человек. Каждый год в мире погибает 4 млн детей. Причина — болезни, которые можно было предотвратить с помощью прививок.

Тем более болезни, против которых проводится вакцинация, вновь появятся, если прекратить прививки. Людям вновь будут угрожать инфекции, которые стали редкими, например, дифтерия. Рассмотрим наиболее частые причины отказа от вакцинации:

Прививка вызывает болезнь. В качестве основы для вакцины могут использовать: ослабленные или убитые штаммы микробов, их части, а также синтетические компоненты. Вакцина не может вызвать инфекцию или серьезные осложнения. За получение иммунитета в результате болезни придется заплатить более высокую цену.

В качестве основы для вакцины могут использовать: ослабленные или убитые штаммы микробов, их части, а также синтетические компоненты. Вакцина не может вызвать инфекцию или серьезные осложнения. За получение иммунитета в результате болезни придется заплатить более высокую цену. Вакцина дает сильную нагрузку на организм. Во-первых, сейчас есть выбор вакцин, можно использовать не комплексные, как, например, АКДС, а их аналоги. Ставить прививку отдельно от каждой инфекции. Также с грудного возраста организм ребенка сам сталкивается с тысячами вирусов и вырабатывает на них иммунитет. Нагрузка от вакцинации незначительная, прививки ставятся по календарю через определенные промежутки времени.

Во-первых, сейчас есть выбор вакцин, можно использовать не комплексные, как, например, АКДС, а их аналоги. Ставить прививку отдельно от каждой инфекции. Также с грудного возраста организм ребенка сам сталкивается с тысячами вирусов и вырабатывает на них иммунитет. Нагрузка от вакцинации незначительная, прививки ставятся по календарю через определенные промежутки времени. Прививки нельзя ставить верующим. Есть миф, что вакцинация — не богоугодное дело. Но так часто считают в различных сектах. Официальные представители различных религий, в том числе и Русской православной церкви, едины в своем мнении: вакцинация нужна как профилактика заболеваний.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru прививки детям

Прививки детям: отзывы родителей и советы врачей

Даже если понятно, что вакцинировать детей необходимо, у родителей остается много вопросов. В этом разделе расскажем советы педиатров и поделимся опытом тех, кто уже ставил данные прививки детям.

Прививка манту.

На самом деле, это проба. Под кожу вводят стерилизованный материал из туберкулезных бактерий. Если инфекция знакома иммунной системе, возникает местная воспалительная реакция. Результат оценивают через три дня. Измеряют образовавшееся покраснение в миллиметрах и делают вывод о присутствии возбудителя в организме. При необходимости назначают рентген и консультацию фтизиатра.

Обычно никаких осложнений прививка манту у детей не вызывает. Но чтобы не получить ложный результат, к ней важно правильно подготовиться. Врачи советуют отложить пробу на несколько недель, если ребенок болел. Детям, склонным к аллергическим реакциям, накануне необходимо дать антигистаминное средство, например зиртек.

Прививка от дифтерии, столбняка, коклюша АКДС.

Одна из основных прививок, которая защищает от опасных инфекций. Вакцину ставят трижды в возрасте от 3 месяцев и до 3 лет 11 месяцев. Интервал прививок 1,5 месяца. Кроме отечественного варианта вакцины есть аналоги Пентаксим или Инфанрикс. Они переносятся легче, назначают детям с неврологическими заболеваниями, ослабленным иммунитетом.

Рекомендации врачей состоят в правильном выборе времени. Ставят первую прививку ребенку не в месяц, а в три. С момента последнего заболевания должно пройти не меньше четырех недель.

По отзывам родителей, самое частое осложнение — температура у ребенка после прививки. Если она выше 38,5 градусов, желательно использовать в следующий раз импортный аналог. Кроме того, после прививки ребенок может капризничать, быть более возбудимым. У части малышей на месте ввода вакцины бывает отек до 5 сантиметров, а также высыпания по всему телу. Чтобы избежать аллергических реакций, за несколько дней до события дают антигистаминные препараты.

Читайте также:

Бархатный сезон: куда поехать в отпуск в сентябре-октябре-ноябре

Простые рецепты заготовок на зиму

Как варить вкусное варенье: простые и быстрые рецепты

Прощание с Горбачевым и немного биографии президента СССР

Как платить за границей: четыре простых способа