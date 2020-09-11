Врачи проследят за здоровьем пациентов после вакцинации в течение полугода

https://static.news.ru/photo/11f60efe-f4c8-11ea-8eb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медработники будут в течение полугода следить за состоянием здоровья участников пострегистрационного испытания вакцины от коронавируса.

Согласно данным оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве, специалисты будут постоянно поддерживать связь с добровольцами.

Сами добровольцы смогут связываться с медработниками любым удобным способом — через мобильное приложение, по телефону или в формате телемедицинской консультации, — отметили в оперштабе.

Некоторым участникам исследования выдадут электронные медицинские браслеты, которые фиксируют параметры жизнедеятельности организма, в числе которых температура тела, пульс, уровень кислорода в крови и давление. Все данные автоматически загружаются в электронную медкарту пациента.

Также добровольцы должны установить мобильное приложение, с помощью которого они смогут вносить сведения о состоянии здоровья. Вся полученная информация будет автоматически передаваться врачам.

Пользователь может выбрать из списка симптомы и указать дату их появления, зафиксировать другие изменения самочувствия, которые наблюдаются после вакцинации. Также необходимо вносить детальные данные о приёме лекарств и прохождении дополнительного лечения, передаёт mos.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав начал поставки отечественной вакцины от коронавируса в субъекты России. Первая партия «Спутника V» направлена в регионы, которые пока не называются.