Врачи проследят за здоровьем пациентов после вакцинации в течение полугода

Медработники будут в течение полугода следить за состоянием здоровья участников пострегистрационного испытания вакцины от коронавируса.
Согласно данным оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве, специалисты будут постоянно поддерживать связь с добровольцами.
Сами добровольцы смогут связываться с медработниками любым удобным способом — через мобильное приложение, по телефону или в формате телемедицинской консультации, — отметили в оперштабе.
Некоторым участникам исследования выдадут электронные медицинские браслеты, которые фиксируют параметры жизнедеятельности организма, в числе которых температура тела, пульс, уровень кислорода в крови и давление. Все данные автоматически загружаются в электронную медкарту пациента.
Также добровольцы должны установить мобильное приложение, с помощью которого они смогут вносить сведения о состоянии здоровья. Вся полученная информация будет автоматически передаваться врачам.
Пользователь может выбрать из списка симптомы и указать дату их появления, зафиксировать другие изменения самочувствия, которые наблюдаются после вакцинации. Также необходимо вносить детальные данные о приёме лекарств и прохождении дополнительного лечения,
Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав начал поставки отечественной вакцины от коронавируса в субъекты России. Первая партия «Спутника V» направлена в регионы, которые пока не называются.
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