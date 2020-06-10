В ближайшие дни жителей России ожидает аномальная жара. Высокая температура накрыла многие регионы страны, на южных рубежах она и вовсе может достигнуть 42 градусов. Обновление температурных рекордов синоптики предвещают и Москве, где уровень тепла выше нормы на 7-8 градусов. Однако такая погода сулит не только хорошее настроение после пережитого режима самоизоляции, но и риски для здоровья. NEWS.ru выяснял, кому стоит внимательнее относиться к своему состоянию в этот период.

Солнечная погода улучшает выработку гормонов, повышает иммунитет и настроение. В то же время аномальная жара способна нанести ущерб людям с определёнными заболеваниями, рассказал NEWS.ru терапевт Игорь Юркин. В частности, страдающим ожирением, недугами сердечно-сосудистой системы, варикозным воспалением вен и тромбофлебитом, перенёсшим инфаркт миокарда или инсульт головного мозга. У таких людей с жарой повышается отдача влаги организмом.

Здесь предрасположенность появляется к тромбам, к высоким цифрам давления, что приводит к гипотоническим кризам. Они могут привести, опять же, к инсульту или инфаркту головного мозга. Людям с ожирением и теми заболеваниями, которые я перечислил, нужно с 12 до 16 часов не выходить из дома, находиться в хорошо проветриваемом помещении. Идеально, если в квартире будет установлен кондиционер. Пить нужно не меньше двух литров в день в такие жаркие дни. Но пить не залпом, а по глоточку — поддерживать определённый уровень воды в организме. Если ты выпил воду и вспотела вся спина, то человек выпил больше, чем организму нужно для работы, — он перегрузил почки и сердце. Игорь Юркин терапевт терапевт

Принимающим препараты для контроля давления нужно продолжать их пить, даже если показатели в норме, добавил врач. Дома же не нужно заниматься какой-либо активной работой. Например, уборкой, глажкой белья, перестановкой или ремонтом. Схожие рекомендации можно дать и пожилым людям. Особенно после прошедшей длительной самоизоляции.

Все, кто старше 65 лет, в группе риска. Хоть по сердечно-сосудистым заболеваниям, хоть по коронавирусной инфекции. Выходя на улицу, у них должна быть на голове матерчатая панама или кепочка, лёгкая просторная льняная или хлопчатобумажная одежда. Они должны выходить с бутылочкой воды, желательно негазированной. Легче жара переносится на даче, — пояснил Юркин.

Несмотря на окончание режима самоизоляции в регионах страны, продолжает сохраняться масочно-перчаточный режим. По словам Юркина, на улице человек не может заразиться коронавирусом и риск подхватить заболевание есть только в замкнутом помещении. В то же время маска затрудняет дыхание, ухудшает вентиляцию лёгких и создаёт паровой эффект. В результате может появиться головная боль или головокружение.

Чем питаться в жару

Во время аномальной жары имеет смысл придерживаться средиземноморской диеты и воздержаться от употребления холодной воды, рекомендовала в разговоре с NEWS.ru врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол. Например, питаться мясом, приготовленным на пару.

Много зелени, много овощей и фруктов. Свежевыжатые соки, морепродукты. Всё, что сейчас природа даёт. И питаться дробно — пять-шесть раз в день. Вода не должна быть ледяная, она должна быть комнатной температуры. Может, чуть прохладнее, но не ледяная, не со льдом. Бактериальная флора только того и ждёт, чтобы ей помогли размножиться. В этой ситуации она как раз начнёт размножаться, и начнутся тонзиллит, ангина, вся хроника начнёт всплывать — всё, что касается носоглотки. Марина Хорол врач-диетолог, гастроэнтеролог врач-диетолог, гастроэнтеролог

Она добавила, что горячая или холодная еда может неблагоприятно влиять на желудочно-кишечный тракт.

Как заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, лето в этом году, согласно прогнозам Росгидрометцентра и иностранных гидрометеорологических станций, может быть самым жарким за всю историю.