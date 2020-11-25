Врачи предупредили о долгосрочном влиянии COVID на психику

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После выздоровления от коронавируса многие люди жалуются на проблемы с памятью и нарушения восприятия времени. Они рассказывают, что иногда забывают целые периоды из своей жизни, а присев на прогулке, как им кажется, на пару минут, обнаруживают, что прошёл целый час. Психологи объясняют, что всё это связано с нарушением когнитивных функций мозга или диссоциативным синдромом. Эксперты рассказали, что приводит к данной патологи и как можно избежать такого неприятного «наследия» COVID.

Как пояснил врач-психиатр Дмитрий Заносов, у некоторых пациентов после выздоровления сильно нарушаются когнитивные функции мозга.

Пациенты после болезни как бы теряют связь с реальностью — воспринимают окружающий мир иначе. Иногда они описывают своё состояние так, будто они находятся в фильме или космосе. Иногда даже могут не узнавать себя в зеркале. Это в психиатрии называется «диссоциативный синдром», — рассказал медик «Газете.Ru».

Частым симптомом также является потеря памяти. Пациенты могут хорошо помнить, что было на обед пять лет назад, но не помнить, что ели на обед сегодня. Также иногда бывают случаи, когда вылечившиеся от коронавируса теряют ориентацию в пространстве, а также перестают ощущать время.

Человек может почувствовать усталость и сесть передохнуть на пять минут, а затем обнаружить, что прошёл уже целый час. Как пояснил Заносов, такие симптомы чаще всего возникают как реакция организма на пережитый стресс.

Организм решает, что во время болезни он находился в остром состоянии, угрожающем жизни, если бы это действительно было так, то могло бы развиться посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), но в случае с ковидом стресс сублимируется именно в такую клиническую картину, не достигая ПТСР, — отметил психиатр.

При этом нарушение когнитивных функций, объяснил Заносов, зависит от генетической предрасположенности. Но врачи до сих пор не знают, какая именно совокупность генов указывает на предрасположенность к психическим патологиям.

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