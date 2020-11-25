Доктор Комаровский опроверг главные мифы о COVID-19

https://static.news.ru/photo/28ae9dec-2f37-11eb-aaf1-fa163e074e61_660.jpg Евгений Комаровский Фото: Юрий Давыдов/wikipedia.org

Самые популярные в народе предрассудки, связанные с коронавирусом, опроверг телеведущий и врач Евгений Комаровский. Он утверждает, что эти заблуждения мешают лечить опасное заболевание.

В первую очередь, по словам Комаровского, мифы касаются способов передачи коронавирусной инфекции. Большое количество людей, например, боится получать посылки из Китая, заказанные на AliExpress. Кто-то не покупает бананы из-за боязни подхватить вирус, приводит слова доктора портал «Экономика Сегодня».

Вспомнил телеведущий и слухи о том, что якобы коронавирус создали китайские спецслужбы или инопланетяне. Комаровского возмущают и «непонятные эксперты», появляющиеся в Интернете. Эти «лекари» предлагают, например, «дышать содовым раствором или регулярно закапывать в нос раствор конского навоза», чтобы не заразиться COVID.

Как писал NEWS.ru, ранее специалисты обнаружили изменения в штаммах коронавируса SARS-CoV-2 по сравнению с весенними анализами. Впоследствии это может потребовать обновления вакцин против инфекции.