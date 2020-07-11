Врачи посоветовали женщинам и врачам есть шоколад

https://static.news.ru/photo/a67ddc7e-c33a-11ea-9ce8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nano Calvo/VWPics/Global Look Press

Артисты, педагоги и врачи могут употреблять шоколад для снятия последствий эмоционального выгорания, а женщинам он поможет справиться с ухудшением самочувствия при гормональных перепадах, рассказали опрошенные в канун Всемирного дня шоколада, 11 июля, эксперты.

Важно при этом знать меру — достаточно 25–30 граммов в сутки. Также необходимо выбирать качественный натуральный продукт без лишних добавок, поэтому перед покупкой надо изучить состав сладости, объяснила председатель движения «Стройная Россия» Ольга Ванатова.

Если в составе вы видите пальмовое масло, рафинированный сахар, ароматизатор и прочие вредные химические добавки, то это некачественный продукт и пользу организму он не принесет. Натуральный шоколад состоит в основном из какао-бобов и какао-масла, — подчеркнула эксперт.

Какао-продукты имеют насыщенный полезными веществами состав, они содержат витамины А, В1, В2, В12, С и D. Кальций, магний, железо и другие минералы. Эти элементы помогают нормальной работе сердца и сосудов, головного мозга, улучшают память и когнитивные способности, понимают уровень кортизола (гормона стресса) и являются союзниками в борьбе со старением, передаёт РИА Новости.

Кандидат медицинских наук эндокринолог Залина Гусова тоже не рекомендует отказываться от шоколада, а тем, чья работа связана с рисками эмоционального выгорания, даже рекомендует «лечиться» им.

Для многих этот продукт едва ли не обязателен. Это люди, которые занимаются активной умственной деятельностью. Это люди, чья работа связана с высоким риском развития синдрома эмоционального выгорания, скажем, артисты, педагоги, врачи, диспетчеры, менеджеры и так далее. Это люди, для которых характерны перепады настроения, — сказала Гусова.

Также эндокринолог рекомендовала есть шоколад женщинам при наличии у них ярко выраженного предменструального синдрома, что позволит улучшить самочувствие в этот период.

Что касается современной тенденции строго ограничивать в сладком детей, то тут я призываю к умеренности. Лишать их удовольствия точно не стоит, если, разумеется, нет противопоказаний по состоянию здоровья, — посоветовала доктор психологических наук, декан факультета клинической психологии Московского института психоанализа Наталья Белопольская.

Специалисты сошлись во мнении, что оптимальная «доза» сладости — около 30 граммов в день, не более 50. При этом Ванатова подчеркнула, что речь идёт не обязательно о горьком шоколаде, считающемся более полезным.

Горький шоколад способствует не только улучшению настроения, но и похудению. Какао-бобы снижают содержание плохого холестерина (низкой плотности) и стимулируют выработку хорошего (высокой плотности). Это приводит к очистке сосудов. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила специалист по оздоровлению Ольга Бурлакова.