Врач развеял миф о неизлечимости межпозвоночной грыжи

Утверждение о том, что межпозвоночная грыжа неизлечима, является мифом. С этим недугом можно справиться, но только при условии, что лечение начато своевременно. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов.

По его словам, развитие МРТ и результаты большого количества исследований показывают, что у более чем 50% пациентов грыжи могут рассасываться. Этот процесс может быть достаточно долгим и занимать несколько лет, но важен сам факт исцеления.

Однако способность грыжи к саморассасыванию является высокой только на начальных этапах. Если заболевание запустить, то она исчезает, — пояснил врач.

При отсутствии лечения грыжа переходит в хроническое состояние и человек может мучиться годами. Самой критичной является ситуация, когда грыжа разрывается. В этом случае секвестр — вещество, выделяющееся из ядра грыжи, может блокировать некоторые нервные окончания в спинном мозге, что приведёт к различным негативным последствиям. Например, параличу или парезу (снижению мышечной силы) конечностей, проблемам с потенцией у мужчин и детородной функцией у женщин.

Специалист отметил, что спина может болеть по самым разным причинам. При этом люди нередко игнорируют саму суть заболевания и успокаиваются, как только боль сама проходит и им становится легче.

Если в течение года резкие боли в спине появлялись два-три раза или же произошло обострение и спина не проходит в течение долгого срока, например месяца, это может быть свидетельством повреждения межпозвоночного диска. В такой ситуации, считает Евдокимов, следует пройти МРТ-обследование для выявления патологии.

Если есть острая боль в спине, не можете нагнуться-разогнуться и это уже не первый раз, покажитесь неврологу-остеопату, пройдите МРТ, и, возможно, вы спасёте свою спину, — заключил эксперт.

Ранее Евдокимов рассказал о последствиях недолеченного сколиоза. По словам медика, это может привести к нарушению работы внутренних органов. Причём последствия зачастую замечают только тогда, когда заболевания становятся уже хроническими.