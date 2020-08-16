Врач рассказала о способах избежать «синдрома ранней сидячей смерти»

Всё большее число городских жителей начинают стареть раньше времени из-за малоподвижного образа жизни. В связи с этим американские учёные ввели такое понятие, как «синдром ранней сидячей смерти».
Они отмечают, что при сидячей работе в организме человека снижается активность важнейшего фермента (липопротеинлипазы), отвечающего за обмен веществ и за сжигание жира. Это приводит к снижению мышечной массы и увеличению жировой. Данный процесс специалисты называют пресаркопенией и предупреждают, что он необратим.
Для человека, который проводит в сидячем положении каждый день более шести часов, риск умереть через 15 лет с момента начала такого образа жизни возрастает на 40%. Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, специалист клиники МГУ Зухра Павлова рассказала, как избежать этого.
Она отметила, что физическая активность необходима в течение всего дня. Восполнить недостаток движения вечером в спортзале после целого дня за рабочим столом или периодическими пробежками не получится. Поэтому необходимо делать небольшие перерывы в работе для того, чтобы походить, выполнить приседания или отжимания.
Я научилась делать приседания и отжиматься в перерывах между приёмами пациентов, — рассказала медик «КП».
Она также порекомендовала пересмотреть рацион, чтобы в нём было достаточное для организма количество белка и клетчатки. Первый предотвращает разрушение мышечной ткани, а вторая служит пищей для микробиома, от баланса которого зависит здоровье всего организма.
Врач также посоветовала исключить перекусы на рабочем месте. Есть следует на кухне или в столовой и перерыв для этого должен составлять не менее 15 минут, чтобы организм почувствовал насыщение.
Ранее NEWS.ru писал, что учёные назвали продукт, который замедляет процесс развития рака. Речь идёт о кумквате, известном также как «золотой апельсин». Замедление развития онкозаболеваний обусловлено содержанием в кумквате большого количества флавоноидов. Они делают организм более устойчивым к канцерогенным веществам, которые приводят к росту опухолей.