Врач рассказала о способах избежать «синдрома ранней сидячей смерти»

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Всё большее число городских жителей начинают стареть раньше времени из-за малоподвижного образа жизни. В связи с этим американские учёные ввели такое понятие, как «синдром ранней сидячей смерти».

Они отмечают, что при сидячей работе в организме человека снижается активность важнейшего фермента (липопротеинлипазы), отвечающего за обмен веществ и за сжигание жира. Это приводит к снижению мышечной массы и увеличению жировой. Данный процесс специалисты называют пресаркопенией и предупреждают, что он необратим.

Для человека, который проводит в сидячем положении каждый день более шести часов, риск умереть через 15 лет с момента начала такого образа жизни возрастает на 40%. Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, специалист клиники МГУ Зухра Павлова рассказала, как избежать этого.

Она отметила, что физическая активность необходима в течение всего дня. Восполнить недостаток движения вечером в спортзале после целого дня за рабочим столом или периодическими пробежками не получится. Поэтому необходимо делать небольшие перерывы в работе для того, чтобы походить, выполнить приседания или отжимания.

Я научилась делать приседания и отжиматься в перерывах между приёмами пациентов, — рассказала медик «КП».

Она также порекомендовала пересмотреть рацион, чтобы в нём было достаточное для организма количество белка и клетчатки. Первый предотвращает разрушение мышечной ткани, а вторая служит пищей для микробиома, от баланса которого зависит здоровье всего организма.

Врач также посоветовала исключить перекусы на рабочем месте. Есть следует на кухне или в столовой и перерыв для этого должен составлять не менее 15 минут, чтобы организм почувствовал насыщение.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные назвали продукт, который замедляет процесс развития рака. Речь идёт о кумквате, известном также как «золотой апельсин». Замедление развития онкозаболеваний обусловлено содержанием в кумквате большого количества флавоноидов. Они делают организм более устойчивым к канцерогенным веществам, которые приводят к росту опухолей.