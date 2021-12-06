Врач рассказал об укрепляющих здоровье растениях

Некоторые растения содержат богатые фитонцидами эфирные масла, которые, в свою очередь, уничтожают патогенную флору, а значит, обладают обеззараживающим эффектом, заявил терапевт Тимур Асанов. Он уточнил, что самым эффективным борцом с вирусами является эвкалипт, пишет «Радио 1».

Особенность растений с антисептическим эффектом заключается в том, что они содержат эфирные масла, богатые фитонцидами — веществами, уничтожающими патогенную микрофлору. Поэтому некоторые виды комнатных растений могут выступать обеззараживателями воздуха, — заверил Асанов.

Он также добавил, что непригодным для жизни вирусов воздух делают и миниатюрные цитрусовые деревья, например лимонное дерево, мандариновое или апельсиновое. Хвойные — можжевельник, пихта и прочие также содержат множество эфирных масел, обладающих антисептическим эффектом.

Лаванда больше известна как естественное успокоительное. Но оказывается, она содержит и эфирные масла с антисептическими свойствами. А используемый в кулинарии розмарин также способен бороться с патогенной микрофлорой в помещении. К слову, мощными дезинфекторами являются и банальные лук с чесноком, которые также можно выращивать на подоконнике, — резюмировал Асанов.

Ранее нутрициолог Ксения Чёрная назвала продукты для укрепления иммунитета зимой. Она посоветовала россиянам есть субпродукты, например печень, сердечки или язык.