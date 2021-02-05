Врач рассказал об опасности любви к здоровой пище

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Человек может нанести организму вред в случае чрезмерной зацикленности на «правильной пище». Такое мнение высказал клинический психолог и специалист по рациональному питанию Иван Алименко.

Тема правильного питания сейчас очень популярна. По словам Алименко, нужно с осторожностью относиться к советам консультантов из социальных сетей, поскольку многие из них не являются специалистами. Эти люди просто прошли курсы нутрициологов, при этом у них нет медицинского образования и какого-либо опыта в вопросе здорового образа жизни.

Эксперт отметил, что подобные «специалисты» рекомендуют употреблять в пищу «суперфуды». Такое термина в науке не существует и под ним можно понимать всё что угодно. Так, к «суперфудам» относят ягоды годжи, семена чиа, спирулину, продукты без лактозы и без глютена, а также растительное молоко. Такая пища не только стоит дороже обычной еды, но и не обладает приписываемыми ей полезными свойствами.

Пользы от этих продуктов очень мало. Если у вас нет специфических аллергических реакций или редких проблем с обменом микроэлементов и витаминов, это лишь продукты с повышенной добавленной стоимостью, — рассказал специалист в эфире радио Sputnik.

Алименко пояснил, что у людей возникает орторексия — это расстройство пищевого поведения, при котором человек зациклен только на «правильной пище» без антибиотиков, ГМО и прочего. В этом случае люди переплачивают за продукты среднего качества или за продукты, которые не отличаются по составу белков, жиров и углеводов от обычной еды.