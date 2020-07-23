Врач рассказал о последствиях COVID-19 для организма

https://static.news.ru/photo/410ef774-cd80-11ea-9939-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирус может стать причиной долгосрочных расстройств организма, в том числе эндокринологических и психоневрологических. Об этом рассказал заведующий отделением медицинской реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой.

По его словам, заболевание вызывает сильную интоксикацию организма. У человека поднимается высокая температура, которую невозможно сбить. Когда пациент уже перенёс коронавирус, проблемы могут возникнуть в работе поджелудочной железы, сердца, тканей яичка. Кроме того, инфекция ухудшает течение сахарного диабета, а лекарства оказывают негативное влияние на почки и печень, передаёт Life.

COVID-19 не проходит, как обычная пневмония, когда ты поболел, встал и дальше пошёл, — заявил Терновой.

Врач отметил, что коронавирус в первую очередь поражает лёгкие. По его словам, после выздоровления рубцевания органа можно уменьшить, если необходимые меры принять максимально быстро. При этом компенсировать объём лёгких получится лишь на 10%.

Кроме того, COVID-19 может вызвать психические и неврологические нарушения, такие как депрессия, апатия, астенический синдром, а также посттравматическое расстройство.

Ранее NEWS.ru писал о том, что прививка от коронавируса может не понадобиться тем людям, которые перенесли болезнь в бессимптомной форме, считают врачи-инфекционисты.