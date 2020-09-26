Настроение и потенция: врач рассказал о неожиданной пользе творога

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Регулярное употребление творога улучшает настроение и помогает в борьбе с осенней депрессией. Об этом рассказал профессор Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, гастроэнтеролог Алексей Буеверов.

Это связано с тем, что творог богат питательными веществами, белками, жирами и в меньшей степени — углеводами, пояснил врач. Кроме того, в продукте содержатся микроэлементы — кальций, магний, цинк, что способствует укреплению костной ткани, но и улучшению мужской потенции.

Врач рекомендовал выбирать творог 5-9% жирности, но съедать его не более 200 граммов в день, так как это очень калорийный продукт.

Лучше съесть меньше, но нормальной жирности — 5% или лучше 9%. От обезжиренных молочных продуктов вреда больше, чем пользы, — цитирует Буеверова АГН «Москва».

Он пояснил, что в таком случае, во-первых, организм недополучает жир и начинает его сам откладывать, а во-вторых, обезжиренные продукты имеют пресный вкус, поэтому производители добавляют в них сахар и сахарозаменители, а это лишь увеличивает калорийность продукта. Такая пища может нарушить углеводный обмен и спровоцировать развитие диабета в случае генетической предрасположенности

Гастроэнтеролог рекомендовал в магазинах обращать внимание на надпись «творог» на упаковке. В составе «творожков» и «творожной массы» могут оказаться ароматизаторы или растительный жир.

Ранее, как писал NEWS.ru, специалисты Роскачества пришли к выводу, что ежедневное употребление на завтрак овсяной каши не так полезно, как считают многие. Так, взрослым, которые ведут малоподвижный образ жизни, рекомендовано заменить овсянку белковыми завтраками.