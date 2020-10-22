Врач рассказал, как часто нужно сдавать тест ПЦР на наличие коронавируса

https://static.news.ru/photo/c7d3092e-1454-11eb-81ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Прежде, чем идти в больницу для сдачи анализов на COVID-19, нужно иметь весомую причину. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Из-за пандемии многим россиянам хоть раз, но приходилось сдавать тест ПЦР на наличие коронавирусной инфекции. Кому-то для справки на работу, другим для поездки за границу. Есть и те, кто просто панически боится инфицироваться и поэтому сдаёт анализы по собственной инициативе. Несмотря на то, что у весомой части россиян болезнь протекает бессимптомно, проверяться постоянно на наличие коронавируса не стоит. Как пояснил инфекционист, для этого нужны определённые предпосылки.

Специально сдавать тест ПЦР можно сколько угодно, но в этом нет смысла. Я думаю, что стоит сдавать анализы только, если человек контактировал с заболевшим или посетил большое мероприятие и не применял защитных мер, либо почувствовал симптомы недомогания. При их появлении сейчас без результатов анализов не поймёшь ОРВИ это или что-то другое. В таком случае, конечно, стоит сдать тест ПЦР на коронавирус, — пояснил Владислав Жемчугов.

Врач также сообщил, что анализ на наличие антител к COVID-19 необходимо сдавать в двух случаях. Для «государственных нужд», чтобы власти могли посчитать число переболевших китайской инфекцией в России. А также перед вакцинацией от коронавируса. Если при этом у человека найдут антитела, то вакцинироваться ему стоит не раньше, чем через год.

Как ранее писал NEWS.ru, в период отпуска самолечением занимается больше 60% россиян. Чаще всего такой позиции придерживаются представительницы прекрасного пола. Наиболее распространённым недугом во время заслуженного отдыха опрашиваемые назвали простуду. На второй месте оказались последствия от укусов насекомых и диких животных. Третья строчка досталась отравлениям, четвёртая гриппу, пятая переломам и вывихам.

Стоит отметить, что аптечку берут в отпуск 58% респондентов. Самыми востребованными лекарствами в «дорожном наборе» оказались противовоспалительные препараты, спазмолитики и анальгетики. Также большинство опрошенных россиян не забывают про антисептики.