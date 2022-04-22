Врач-пульмонолог разъяснил, как вылечить сухой кашель

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Люди, сидящие за монитором компьютера, потребляют пищу бесконтрольно, из-за чего нередко переедают. Так как мозг увлечён потреблением контента, он не может вовремя подать сигнал о насыщении организма, пишет Live 24.

Решение обойтись перекусом вместо полноценного приёма пищи — это плохая альтернатива полноценному обеду. Особенно, если этот перекус состоит из снеков и другой нездоровой еды. Для нормальной работы ЖКТ очень важен...