Врач предупредил об опасности препаратов против кашля

Бесконтрольный приём подавляющих кашель препаратов может привести к тому, что мокрота накопится в бронхах и станет причиной воспаления, рассказал терапевт Алексей Жито. По словам медика, из-за этого может начаться пневмония, пишет «Москва 24».

Они могут быть очень вредны и опасны в некоторых случаях. Если скопилась мокрота в бронхах и пациент принимает противокашлевый препарат, то мокрота застревает, остается в бронхах, человек не может её выкашлять, не может от неё избавиться, и начинается воспаление — вплоть до пневмонии, — пояснил Жито.

Он уточнил, что иногда кашель может быть вызван не бактериальной или вирусной инфекцией, а внешними раздражителями. По его словам, хронический бронхит иногда становится причиной регулярного воздействия химических агентов: например, городской пыли или вредных газов от машин, заводов и фабрик. Жито добавил, что кашель может быть вызван курением или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

Ранее пульмонолог Александра Шилова назвала симптомы вирусной пневмонии. По её словам, о развитии этого заболевания говорит высокая температура, плохо реагирующая на приём жаропонижающих средств, а также мучительный, сухой и надсадный кашель.