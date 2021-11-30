Названы симптомы поражения лёгких при коронавирусе

О развитии вирусной пневмонии свидетельствуют высокая температура, плохо реагирующая на приём жаропонижающих средств, а также мучительный, сухой и надсадный кашель, рассказала в беседе с изданием «Доктор Питер» замглавного врача Федерального научно-клинического центра ФМБА России Александра Шилова. По её словам, о поражении лёгких с большой уверенностью может говорить при снижении сатурации.

Именно высокая температура тела, плохо реагирующая на приём жаропонижающих препаратов, сохраняющаяся несколько дней подряд в совокупности с другими проявлениями COVID-19, позволяет предположить развитие вирусной пневмонии, — отметила врач.

Специалист отметила , что бывают случаи, когда пневмония протекает без высокой температуры. Тогда необходимо обратить внимание на кашель, чувство нехватки воздуха и отдышку. Чаще всего у пациентов с ковидной пневмонией наблюдается, сухой, мучительный надсадный кашель. Он может наблюдаться не только во время болезни, но ещё и до нескольких месяцев после выздоровления.

Самостоятельно выявить у себя поражение лёгких можно только измерив сатурацию. Как правило, насыщение крови кислородом снижается при поражении не менее 30-40% площади лёгких. При поражении небольшой площади, количество кислорода, которое доставляется в кровь, остаётся нормальным - не менее 95%.

Шилова пояснила, что вирусная пневмония при COVID-19 не имеет практически ничего общего с бактериальной пневмонией, это иной процесс в лёгких, который и протекает иначе и требует других подходов в лечении.

Ранее пульмонолог Татьяна Неешпапа назвала симптомы, при которых больным с коронавирусом нужно срочно вызывать скорую помощь: например, дезориентация или одышка в состоянии покоя. По её словам, при лёгкой или средней форме COVID-19 обращаться в больницу чаще всего необязательно, однако если высокая температура — 38–40 градусов — держится от трёх до пяти дней, следует вызвать скорую.