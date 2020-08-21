Врач посоветовала провериться у онколога при появлении отвращения к мясу

https://static.news.ru/photo/3d071494-e4fb-11ea-a81c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отвращение к мясным продуктам является специфическим признаком появления у человека онкологического заболевания, предупредила врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина.

Обратиться за консультацией к специалисту-онкологу следует, если человек не может понять причину возникновения у него отвращения к мясным блюдам. Другой тревожный симптом — изменение формы ногтей на руках, передаёт «МедикФорум».

Ногти, как часовые стёкла, и пальцы, как барабанные палочки, — симптомы, которые ещё наши старые профессора использовали в диагностике, — объяснила Землянухина.

Однако в данный момент этот способ диагностики не считается эффективным, так как известен ещё ряд заболеваний со схожими внешними проявлениями, отметила врач.

Как писал NEWS.ru ранее, если бы каждый житель Земли ежедневно выпивал пару чашек кофе, это спасло бы тысячи людей от опасного и мучительного заболевания, полагают австралийские учёные, опираясь на результаты проведённого ими исследования.