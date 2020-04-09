Врач объяснил случай повторного заболевания коронавирусом

https://static.news.ru/photo/621ebc92-7aba-11ea-884b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Случай повторного заражения коронавирусом через неделю после выздоровления женщины в Таиланде прокомментировал врач-вирусолог, кандидат биологических наук Николай Контаров. По его словам, возможно, в первом случае имела место врачебная ошибка.

Женщина могла страдать от ОРВИ, а позже, после выписки, действительно могла заразиться коронавирусом. Об этом Контаров рассказал в интервью «Вечерней Москве».

Женщину могли не излечить до конца. К примеру, она заболела COVID-19, и ещё добавился какой-то вирус, который дал сходную яркую симптоматику. От второго заболевания она вылечилась, а коронавирус в ослабленной форме диагностировать после лечения не сумели. Она приехала домой, и болезнь проявила себя на полную, — объяснил вирусолог.

Он добавил, что женщина могла переболеть COVID-19, а сейчас болеть другой ОРВИ, которая ошибочно диагностирована как коронавирус. Случаи повторного заболевания коронавирусом в РФ пока не фиксировались, отметил Контаров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жертвами коронавируса 9 апреля в Москве стали двенадцать человек. Трое из них были моложе 45 лет, а всего среди умерших оказались пациенты в возрасте от 33 до 87 лет. У каждого из них была диагностирована пневмония, диагноз «коронавирус» подтвердился тестами. Самая молодая, 33-летняя, пациентка не госпитализировалась, поскольку не обращалась к врачам.