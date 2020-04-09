Названы диагнозы умерших от коронавируса москвичей

https://static.news.ru/photo/cff5342c-7ab4-11ea-895d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жертвами коронавируса 9 апреля в Москве стали двенадцать человек. Трое из них были моложе 45 лет, а всего среди умерших оказались пациенты в возрасте от 33 до 87 лет.

У каждого из них была диагностирована пневмония, диагноз «коронавирус» подтвердился тестами. Об этом сообщает РИА Новости.

Самая молодая, 33-летняя, пациентка не госпитализировалась, поскольку не обращалась к врачам. Двое пациентов в возрасте 39 и 42 лет страдали от сердечных заболеваний. Ещё четыре пациента были с хроническим бронхитом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что у восьми священнослужителей московских храмов диагностирован коронавирус. Ещё у трёх служителей церкви выявлены симптомы коронавирусной инфекции. Их диагноз пока не подтверждён.