У восьми московских священников обнаружен коронавирус

https://static.news.ru/photo/c07e163c-7a76-11ea-b050-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У восьми священнослужителей московских храмов диагностирован коронавирус. Ещё у трех служителей церкви выявлены симптомы коронавирусной инфекции. Их диагноз пока не подтвержден.

Об этом сообщается в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Ранее NEWS.ru писал, что заражение подтвердилось у клирика храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Москве диакона Дмитрия Сазонова. Кроме того, COVID-19 подозревают у двоих священнослужителей из храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском.