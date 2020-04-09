У восьми московских священников обнаружен коронавирус

У восьми священнослужителей московских храмов диагностирован коронавирус. Ещё у трех служителей церкви выявлены симптомы коронавирусной инфекции. Их диагноз пока не подтвержден.
Об этом сообщается в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Ранее NEWS.ru писал, что заражение подтвердилось у клирика храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Москве диакона Дмитрия Сазонова. Кроме того, COVID-19 подозревают у двоих священнослужителей из храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском.
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