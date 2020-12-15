Врач назвала «суперпродукты» для здоровья в пандемию

https://static.news.ru/photo/abeb4176-3f20-11eb-8d29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Британский диетолог Лили Саттер заявила, что в период пандемии коронавируса для укрепления организма следует отдавать предпочтение десяти категориям продуктов.

В комментарии The Independent врач назвала «супепродукты», которые надлежит включить в рацион.

1. Цельнозерновые продукты: чёрный хлеб, коричневый рис, цельнозерновая паста и киноа. Саттер считает данную категорию очень важной, поскольку продукты помогут насытить организм углеводами. Это даст ему достаточное количество энергии, 20% которой потребуется мозгу.

2. Рыба. Готовить её следует на пару или на гриле. По мнению диетолога, при жарке теряются полезные свойства рыбы, а она богата омега-3 жирами.

3. Чиа, лён и грецкие орехи. Продукты служат растительными источниками омега-3 жиров, крайне полезных для мозга. Кроме того, они обладают противовоспалительным действием, считает врач.

4. Ягоды. В не сезон Саттер допускает употребление не свежих, а замороженных ягод. Флавоноиды, которыми они богаты, положительно влияют на настроение человека. Также в ягодах содержится важный для иммунитета витамин C.

5. Йогурты и кисломолочные продукты. К их плюсам диетолог отнесла заботу о микрофлоре кишечника. Такие же функции выполняют, кстати, квашенная капуста, кимчи и чайный гриб. При этом кисломолочные продукты богаче кальцием и белком.

6. Яйца. Включение их в рацион врач объяснила наличием витамина D. Он играет важную роль в функционировании иммунной системы и опорно-двигательного аппарата. Саттер рекомендовала съедать в день по два яйца, поскольку они также считаются одним из главных источников белка.

7. Разноцветные овощи. Разнообразие цветов овощей диетолог объяснила тем, что каждый цвет содержит разные химические вещества. Все они выполняют определённые функции в организме.

8. Растительные масла: оливковое, рапсовое и кокосовое. Их выбор для рациона врач объяснила содержанием в масле мононенасыщенных жиров, полезных для сердца, а также витамина E, который требуется кровеносной системе и коже.

9. Консервированные помидоры. Они богаты ликопином с его антиоксидантными свойствами, отметила диетолог. Причём, в одной банке консервированных томатов его больше, чем в упаковке свежих.

10. Вода и богатые водой овощи: огурцы и арбузы. Их выбор Саттер объяснила необходимостью поддерживать в организме нужный уровень жидкости.

Одно из правил, на которых необходимо сосредоточиться, — не пропускать приёмы пищи. Его довольно легко нарушить, если не устраивать себе перерывов, работая из дома, — подчеркнула Саттер.

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