Врач назвал последствие инсульта, мешающее реабилитации

https://static.news.ru/photo/6f6138a0-1513-11eb-8d8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Одним из неприятных последствий инсульта является депрессия. Об этом сообщил главный внештатный специалист-невролог депздрава Москвы, глава НИИ цереброваскулярных заболеваний и института ФБГУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России Николай Шамалов.

По его словам, депрессивное состояние может стать сопутствующим фактором, повышающим риск нарушения мозгового кровообращения. Но и, напротив, в 40-70% случаев она развивается у перенёсших инсульт и может помешать эффективной реабилитации.

Есть даже понятие «постинсультная депрессия», это очень серьёзная проблема, если ей не заниматься, то она ограничивает процесс реабилитации и не позволяет нормально работать с пациентом, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Медик отметил, что этот фактор нужно учитывать при лечении пациентов, пострадавших от инсульта. Он убеждён, что в полноценном реабилитационном процессе должны быть задействованы психолог и психиатр. Это необходимо для того, чтобы они могли работать над корректировкой депрессивного расстройства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что инсульт у водителя стал причиной ДТП в Брянске. Пожилому автовладельцу стало плохо прямо за рулём. Он не справился с управлением, и автомобиль вылетел на тротуар, где сбил женщину с двумя детьми. Жертв не было, однако женщина и её сын были госпитализированы с травмами. Дочь пострадавшей отделалась шоком. 67-летний водитель также был отправлен в больницу с подозрением на инсульт, позднее этот диагноз подтвердился.