Врач назвал курильщиков особо опасными распространителями коронавируса

Заражённые коронавирусом курильщики и вейперы более активно распространяют инфекцию, так как выдыхают заразный дым. Об этом рассказал пульмонолог Александр Карабиненко в беседе с «Москвой 24».

Курильщики являются активными распространителями этой инфекции, за счет того что выдыхают дым, — подчеркнул Карабиненко.

Он аргументировал свою позицию тем, что радиус распространения заразного дыма составляет примерно 1,5–2 метра. При этом многое зависит от того, в какую сторону дует ветер. Чтобы предотвратить распространение инфекции, нужно просить курильщика курить в отведённых для этого местах, а также надевать маску при встрече с курящим на улице человеком.

Курильщика надо просить, чтобы он курил в отведенных для этого местах. Когда курильщик идёт по улице, лучше всего надеть маску, чтобы не дышать его гадкими выделениями, — резюмировал Карабиненко.

Ранее психолог Дмитрий Синарёв назвал крайне лёгкий способ бросить курить: по его словам, достаточно лишь задать себе правильные вопросы.