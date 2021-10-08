Психолог посоветовал метод, как бросить курить

Психолог Дмитрий Синарёв поделился эффективным методом отказа от курения. Зависимость может побороть способ нескольких вопросов к себе, сообщает ПРАЙМ.

По словам специалиста, бросить пагубную привычку курильщикам не позволяет вторичная выгода, которая кроется за желанием выкурить очередную сигарету. Эти скрытые выгоды и обеспечивают так называемое «нехорошее поведение», которое поддерживает вредную привычку. Они начинают работать, к примеру, когда молодой человек начинает чувствовать себя взрослее и статуснее, закуривая сигарету. Таких выгод может быть много и у каждого они свои.

Главный секрет заключается в том, что бросить курить можно элементарно — без таблеток, психотерапии, пластырей и прочей поддерживающей ерунды. Все зависит от мотивации — нужно честно ответить себе на единственный вопрос: хочу или не хочу на самом деле. От ответа будет зависеть результат, — рассказал психолог.

Для борьбы человека с зависимостью ему надо искать новое поведение, которое способно заменить вредную привычку, но при этом сохранить вторичные выгоды.

Ранее сообщалось, что курильщикам следует следить за уровнем токоферола в организме, так как он значительно снижает вред от никотина. Также витамин Е очищает организм от негативных эффектов, вызванных курением сигарет, уверяет эндокринолог Владислав Бондаренко.