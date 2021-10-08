Психолог посоветовал метод, как бросить курить

Психолог Дмитрий Синарёв поделился эффективным методом отказа от курения. Зависимость может побороть способ нескольких вопросов к себе, сообщает ПРАЙМ.
По словам специалиста,
Главный секрет заключается в том, что бросить курить можно элементарно — без таблеток, психотерапии, пластырей и прочей поддерживающей ерунды. Все зависит от мотивации — нужно честно ответить себе на единственный вопрос: хочу или не хочу на самом деле. От ответа будет зависеть результат, — рассказал психолог.
Для борьбы человека с зависимостью ему надо искать новое поведение, которое способно заменить вредную привычку, но при этом сохранить вторичные выгоды.
Ранее сообщалось, что курильщикам следует следить за уровнем токоферола в организме, так как он значительно снижает вред от никотина. Также витамин Е очищает организм от негативных эффектов, вызванных курением сигарет, уверяет эндокринолог Владислав Бондаренко.