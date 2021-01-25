Врач назвал кофе профилактикой серьёзных болезней

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Употребление кофе является хорошей профилактикой ряда болезней, сообщил врач, дерматолог и косметолог Станислав Арканников.

По его словам, этот напиток избавляет от головной боли, стимулирует сердечную деятельность и дыхание в случае простуды, устраняет сонливость, улучшает умственную и физическую работоспособность.

Именно поэтому организму так нравится кофеин, — отметил специалист.

Он рассказал, что многие опасаются кофе из-за кофеина, однако он содержит всего 0,6–0,7% этого вещества от общего состава, то есть меньше, чем чай. Поэтому в разумных количествах этот напиток приносит человеку только пользу.

В числе полезных свойств кофе Арканников назвал предотвращение риска развития болезней Альцгеймера и Паркинсона, диабета второго типа, а также снижение риска развития рака печени, простаты и молочной железы. Кроме того, этот напиток стимулирует лимфоток, питает кожу и замедляет старение.

При этом врач рекомендует не пить кофе до еды, так как он повышает кислотность желудка. Не стоит сочетать этот напиток с алкоголем. Пожилым людям необходимо пить его с осторожностью, а беременным и гипертоникам лучше вовсе отказаться от него, передают «Аргументы и факты».

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники Университета Кюсю в Японии назвали напитки, которые помогают значительно снизить риски смерти от любых причин среди диабетиков. В ходе их наблюдения 309 человек умерли, основными причинами смерти стали рак и сердечно-сосудистые заболевания. При этом самые низкие показатели смертности были зафиксированы среди любителей зелёного чая и кофе.