Врач Елена Малышева уничтожила коронавирус

https://static.news.ru/photo/e4645738-8655-11ea-8720-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Ведущая программы «Жить здорово» и заслуженный врач России Елена Малышева наглядно показала, как антитела в организме человека уничтожают коронавирус.

В эфире передачи на Первом канале в качестве здоровых клеток выступил красный мяч, в который ведущие воткнули магниты, играющие роль коронавируса. Малышева пояснила, что так выглядит организм, к которому «прицепилась» инфекция. Затем врач и её коллеги заблокировали импровизированный COVID-19 другим магнитом, выступившим в роли антител.

Елена Малышева объяснила, что антитела выздоровевшего человека не дают инфекции проникать дальше в клетки. После этого ведущие разрушили конструкцию и освободили мяч от всех магнитов, наглядно показав, как иммунная система борется с вирусом.

Медик отметила, насколько важную роль в борьбе с коронавирусной инфекцией играют доноры плазмы с антителами.

Ранее NEWS.ru писал, что Елена Малышева назвала прививку БЦЖ источником иммунитета к коронавирусу. По её словам, на это указывает статистика смертности от COVID-19 в тех странах, где БЦЖ применяется и где нет.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,7 млн человек, погибли свыше 190 тысяч, выздоровели более 743 тысяч.

В России на 24 апреля общее число инфицированных достигло 68 622 (+5849 за последние сутки), 5568 человек выздоровели (+677 за последние сутки), умерли 615 человек (+60 за последние сутки). В Москве — 36 892 (+2957 за последние сутки) заболевших, 2735 выздоровели, 325 умерли.