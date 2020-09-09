Вирусолог рассказал о недомогании после западной вакцины от COVID-19

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Клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) британско-шведской фармацевтической компании временно остановили из-за возможных нежелательных эффектов у одного из участников из Великобритании, пишут местные СМИ со ссылкой на представителя производителя вещества.

Но что это за заболевание, что за патология, пока никому не известно. Я думаю, что это необычная реакция. При испытании нашей (российской. — NEWS.ru) вакцины такие вещи, как временная боль в месте инъекции и повышение температуры считались нормальным и обычным. А здесь речь идёт о необычном явлении. Поэтому предполагать можно всё, что угодно, — цитирует портал НСН руководителя отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Н.Ф. Гамалеи Виктора Зуева.

Он подчеркнул, что подобных ситуаций после введения препарата российского производства таких неприятных побочных эффектов не прогнозируется. По его словам, вакцина, созданная в РФ, разработана с помощью отточенной технологии, так как подобные проекты не первые в истории РФ.

У нас были коронавирусные вспышки в 2002, 2003, 2012, 2013 годах. К ним были приготовлены вакцины. <...> Поэтому и сделали вакцину достаточно быстро, потому что технология была отшлифована, — добавил Зуев.

Накануне национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи начал маркировку своей вакцины против коронавирусной инфекции нового типа. Процедура позволит следить за движением каждой упаковки вещества от производителя до пациента, рассказали представители Минздрава РФ. Отмечается, что маркировку решено наносить отдельно на каждый компонент вакцины, фасуемый в отдельную потребительскую упаковку. Каждой составной части присвоили свой GTIN — международный код учёта логистических единиц.

Третий этап клинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) начался в России 9 сентября 2020 года, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Выпуск российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) «Спутник V» в гражданский оборот подразумевает прививки ограниченным категориям граждан РФ из группы риска, рассказал профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что медики выявили 5218 новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки. Общее число заражённых коронавирусной инфекцией нового типа в стране достигло 1 041 007. Количество заболевших по данным на утро 9 сентября 2020 года — 166 414. За всё время пандемии выздоровели 856 458. Из них 6409 — за минувшие 24 часа. Кроме того, за последние сутки в РФ от COVID-19 умерли 142 гражданина. Всего в РФ от инфекции погибло 18 135 жителей РФ.