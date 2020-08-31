Вирусолог объяснил, почему мутировавший в Индонезии коронавирус не плохой

Российский вирусолог не видит опасности в обнаруженном в Индонезии новом штамме коронавируса, который отличается высокой заразностью. По мнению доктора медицинских наук и профессора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, важно, что с новым штаммом SARS-CoV-2 связывают меньшую летальность.
Этот штамм неплохой. Лучше болеть, чем умирать, — заметил Альтштейн в разговоре с телеканалом «360».
Эксперт добавил, что мутаций вируса, скорее всего, намного больше, чем известно на данный момент. Их влияние на биологические свойства возбудителя пока не ясны.
Ясно одно: по мере развития эпидемии снижается летальность, — обратил внимание вирусолог.
Например, в начале эпидемии на территории Западной Европы летальность находилась на уровне 10-15%, сейчас речь идёт об 1%.
Новый штамм коронавируса обнаружили у 40% заболевших COVID-19 в Индонезии. В научных кругах он получил название «Мутация D614G». Предположительно, его заразность выше в 10 раз.
Ранее генеральный директор Центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что в России с начала регистрации первых заразившихся выявлено более 100 штаммов коронавируса. В конце мая глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о невысокой изменчивости COVID-19. Тогда она заявила, что описаны только несколько десятков мутаций. Такое их количество Попова назвала «нормальным» для любого микроорганизма.