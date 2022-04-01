Вирусолог объяснил, есть ли разница между назальной вакциной и обычной

Член-корреспондент РАН, вирусолог Сергей Нетёсов заявил NEWS.ru, что сравнивать назальную вакцину от коронавирусной инфекции и обычную — это как сопоставлять два четырёхколёсных автомобиля, у каждого из которых есть преимущества и недостатки. По его словам, здесь однозначного ответа нет и нужно дождаться результатов третьей фазы клинических испытаний.
Единственное, что можно сказать: когда вы вакцину доставляете шприцом, вы точно знаете, что нужная её доза попала в организм. Когда вы доставляете вакцину интраназальным путём, вы не знаете реального состояния слизистой оболочки носа или нёба. Здесь есть ряд неизвестных параметров: сколько там слизи, есть ли у человека насморк и так далее. Конечно, разница есть: дело в том, что назальная вакцина сильно стимулирует секреторный иммунитет в виде антител класса IgA. Это важно для того, чтобы сильнее противостоять первичному попаданию инфекционного агента в организм. Но окончательный ответ в части сравнительной эффективности дадут только результаты реальных клинических испытаний третьей фазы, — сказал Нетёсов.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что регистрация назальной вакцины против коронавирусной инфекции ожидается в ближайшие дни. Безопасность и эффективность препарата подтверждена, после регистрации он будет добавлен в методические рекомендации по вакцинации.