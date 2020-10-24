Вирусолог назвал наиболее опасных «вирусных» животных

https://static.news.ru/photo/eaa77eb6-16c6-11eb-8881-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marko König/imageBROKER.com/Global Look Press

Люди могут получить новые модификации вируса через летучих мышей и панголинов, заявил профессор кафедры «Вирусология» в МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Известный резервуар этих вирусов — летучие мыши. Это могут быть и другие экзотические теплокровные животные, например, панголины, — отметил Аграновский в беседе с URA.RU.

По его словам, человечеству следует пересмотреть свои пищевые привычки. Профессор также добавил, что никаких данных о передаче вируса от кошек и собак на сегодняшний день нет.

Ранее NEWS.ru писал, что граждане, переносящие коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19) без симптомов, являются самыми опасными переносчиками COVID-19, считает руководитель отдела микробиологии латентных инфекций вирусолог института им. Гамалеи Виктор Зуев.

По мнению эксперта, называть данную категорию людей «переболевшими без симптомов» неверно, так как они являются здоровыми носителями вируса и «вирусовыделителями».