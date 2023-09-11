Ветврач раскрыла, сколько варить мясо и рыбу для уничтожения паразитов Ветврач Чеченова порекомендовала варить мясо и рыбу не менее 20 минут

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Варка является одним из наиболее эффективных средств термической обработки мяса и рыбы, сообщила NEWS.ru специалист «Центра оценки качества зерна» ветврач Марина Чеченова. По ее словам, 20 минут в кипящей воде позволяет убить большую часть гельминтов, однако для уничтожения отдельных видов паразитов потребуется порядка двух часов варки.

Одним из наиболее действенных видов тепловой обработки является варка. Она позволяет сохранить полезные свойства мяса и рыбы. Термическая обработка мяса должна длиться не менее 20 минут, чтобы убить все виды гельминтов. Но некоторые виды, например, такие как трихинеллы, требуют дополнительно два часа для уничтожения. Поэтому важно придерживаться золотого стандарта времени приготовления и добавить еще пять минут, — посоветовала Чеченова.

Она уточнила, что свежую говядину следует варить 1–1,5 часа с момента закипания воды, телятину — не менее часа, свинину — 1–2 часа в зависимости от величины куска. Баранина требует 1,5–2 часа варки, а курица — 40–50 минут. Варить рыбу эксперт рекомендует не менее 35 минут.

Ветврач также призвала тщательно мыть руки с мылом после контакта с любым видом мяса. Саму продукцию, по ее словам, лучше покупать в проверенных магазинах.

Ранее ветеринар Зарина Карданова также рассказала, что после употребления продуктов животного происхождения человек рискует заразиться сальмонеллезом. Опасные бактерии могут находиться в яйцах, мясе, молоке и колбасных изделиях. Избежать недуга, как подчеркнула эксперт, можно, если соблюдать правило «товарного соседства».