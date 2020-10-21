В «Векторе» хотят испытывать вакцину от COVID-19 на подростках

https://static.news.ru/photo/611535f8-1392-11eb-92a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Clara Margais/dpa/Global Look Press

Центр «Вектор», где была разработана вторая отечественная вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», планирует включить в число участников клинических испытаний препарата подростков. Об этом рассказал гендиректор учреждения Ринат Максютов.

Мы рассматриваем вариант дальнейшего её применения в клинических исследованиях на детях, начиная с возраста 14–17 лет, — цитирует РИА Новости его выступление на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Максютов добавил, что состав вакцины при этом изменяться не будет.

По его словам, препарат полностью безопасен для всех пациентов, включая пожилых людей, лиц, страдающих хроническими заболеваниями, и аллергиков.

Вакцина «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована 14 октября. Первая её партия успешно прошла контроль Росздравнадзора.

Ранее NEWS.ru писал, что в центре «Вектор» изучают влияние препарата на плод и репродуктивные функции организма. Исследования предполагается завершить в декабре 2020 года.