Случаи повторного заражения COVID-19 зафиксированы в России

https://static.news.ru/photo/a3a66872-39ff-11eb-b074-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Единичные случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На сегодняшний день массового распространения [этого явления] в РФ нет, такие случаи единичны, они могут быть во всех странах, — цитирует главу Роспотребнадзора ТАСС.

По её словам, эти случаи изучаются специальной рабочей группой учёных. Попова подчеркнула, что случаи повторного заражения уникальны, они единичны и возникают у людей с ослабленными иммунитетом.

27 ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России зарегистрированы первые случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией. Он подчеркнул, что данные об этом опубликованы.

Академик РАН Александр Горелов считает, что повторное заражение COVID-19 возможно, если организм не вырабатывает достаточное количество антител и возникает дефектность иммунного ответа. Специалист подчеркнул, что предотвратить тяжёлое течение болезни поможет вакцинация.

В настоящее время в мире зарегистрировано около 30 случаев повторного заражения COVID-19. Один из них закончился смертью пациента.

Как писал NEWS.ru, иммунолог Владимир Болибок высказал мнение, что риск вторично заразиться коронавирусной инфекцией составляет 0,01%.