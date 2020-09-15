Иммунолог рассказал, какова вероятность повторно заболеть коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0e0f76de-f687-11ea-866d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Человек, который переболел COVID-19 и уже имеет антитела к этому вирусу, с большой долей вероятности не заразится коронавирусом вновь. Однако есть примерно 0,01% вероятности того, что это всё-таки произойдёт, заявил в разговоре с NEWS.ru иммунолог Владимир Болибок.

Несмотря на сообщения о том, что некоторые люди заражаются COVID-19 повторно, такие случаи не являются массовыми, поясняет врач. Кроме того, специалисты пока не могут точно сказать, как долго будет сохраняться иммунитет у переболевших. Продлить его, как ни странно, поможет постоянный контакт с заражёнными.

Иммунитет у переболевших поддерживается за счёт постоянного контакта с коронавирусом. Если человек регулярно сталкивается с носителями COVID-19, его организм понимает, что инфекция находится рядом в окружающей среде, и реагирует на это соответственно, — заявил Болибок.

При этом специалист отметил, что у людей, которые уже получили прививку от коронавируса, иммунитет к этой инфекции держится дольше, чем у переболевших.

Как ранее писал NEWS.ru, 45,6% россиян не собираются делать прививку от COVID-19. Ещё 18,6% планируют подождать до следующего года и принять решение позже, следует из опроса, проведённого дирекцией по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ. Сразу обратиться за вакциной хотят 13,2% респондентов, через несколько месяцев сделают это 4,6%.