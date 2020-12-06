Академик РАН назвал условие повторного заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b7ff4d92-37a8-11eb-af1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Повторное заражение коронавирусом возможно, если организм не выработал достаточное количество антител. При этом оно протекает тяжелее. Об этом сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

Повторное заражение возможно только тогда, когда есть какая-то дефектность иммунного ответа, когда организм не справляется и не вырабатывает достаточное количество антител, — рассказал он изданию Lenta.ru.

Предотвратить тяжёлое течение при повторном заболевании, по мнению академика, поможет вакцинация. Получив прививку, иммунитет будет уже тренированным и не позволит «разгуляться до цитокинового шторма». Также с прививкой человеку не грозят серьёзные осложнения, реанимация и ИВЛ, уверен Горелов.

Специалист также рассказал, что сейчас в мире зарегистрировано около 30 случаев повторного заражения коронавирусом, один из них закончился летальным исходом.

Ранее японские специалисты пришли к выводу, что в организме человека, переболевшего COVID-19, антитела сохраняются на протяжении как минимум полугода. Они проверили 376 человек в возрасте от 20 до 70 лет, которые около шести месяцев назад перенесли коронавирус. Было установлено, что антитела до сих пор присутствуют в крови у 97% из тех, кто переболел в лёгкой форме, и у всех, у кого заболевание протекало тяжело. В связи с этим медики отметили, что интенсивность выработки антител зависит от тяжести заболевания.

NEWS.ru сообщал, что заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко заявил: так или иначе COVID-19 могут заразиться все россияне. По его словам, это возможно, поскольку коронавирус циркулирует в воздухе и разносится бессимптомными больными. Он считает, что основное распространение инфекции идёт через бессимптомных носителей, которыми являются каждый четвёртый или пятый житель планеты.