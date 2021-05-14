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В России выявлены первые заражённые индийской «чёрной плесенью»

05:12, 17 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первые случаи заражения пациентов с COVID-19 «чёрной плесенью» выявлены в России. Болезнь в настоящее время распространилась в Индии на фоне обострения ситуации с коронавирусом. Об этом пишут «Известия».

«Чёрной плесенью» называют заболевание мукормикоз — это редкая грибковая инфекция, которую вызывают повсеместно распространённые грибы мукормицеты. Они живут в почве и часто выделяются на поверхность посредством гниющих растений и овощей.

Инфекция поражает нос, глаза и органы дыхания. Она развивается в полости носа и придаточных пазухах, вторично распространяется в глазницы. Из-за некроза тканей на поражённых участках кожи возникает чёрный струп — отсюда и название болезни.

Без лечения грибок ведёт к скорой смерти носителя. Лечение позволяет спасти лишь до половины всех заболевших.

Заболевание «чёрной плесенью» встречается не только в Индии, но и в других странах мирах, включая Россию. Однако в нашей стране это большая редкость. Преимущественно болезнь касается онкогематологических пациентов.

Ничего сравнимого с ситуацией в Индии в России сейчас нет. Насколько я знаю, были только единичные случаи мукормикоза у больных COVID-19. Сейчас один такой пациент лечится в нашей микологической клинике, надеюсь, у него всё будет хорошо, — рассказал изданию заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова Николай Климко.

При этом врач не исключил возможности заражения целого ряда пациентов. Мукормикоз опасен для людей с подавленным иммунитетом. У больных COVID-19 инфекция развивается на фоне декомпенсированного сахарного диабета. Высокий уровень заболеваемости в Индии, по словам специалиста, связан именно с этим недугом.

Ранее Всемирная организация здравоохранения спрогнозировала больше смертей от коронавируса на второй год пандемии. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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