В России изменились правила выдачи ковид-сертификатов

С понедельника, 21 февраля, россияне смогут получать сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесённом заболевании на основании положительного теста на антитела. Соответствующий приказ Минздрава России был опубликован в начале февраля на интернет-портале правовой информации.

Отныне в сертификате будет отражаться информация о завершении вакцинации против COVID-19, факте перенесёного соответствующего заблевания или о наличии положительного результата теста на антитела.

При наличии на портале Госуслуг данных о результатах теста на антитела к коронавирусу, сертификат будет формироваться однократно в течение трёх календарных дней с момента подачи заявления. При этом сам тест может быть проведён в любой лицензированной лаборатории. Срок действия сертфиката составить шесть месяцев с даты получения результатов теста.

Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен, отметили в прессслужбе Минздрава России.

В случае, если у человека был подтверждённый методом ПЦР COVID-19, но при этом он не обращался за врачебной помощью, после получения положительного результата на антитела ему могут оформить сертификат на год с даты ПЦР-теста.

Требований к уровню антител для получения сертификата нет.

Ранее вирусолог Сергей Нетёсов рассказал, что от заражения «дельта»-штаммом, достаточно иметь антитела в количестве 2000 BAU. Относительно «омикрон»-штамма такая статистика пока не набрана.