Вирусолог назвал достаточное для защиты от дельта-штамма количество антител

Для того, чтобы защитится от заражения дельта-штаммом достаточно иметь антитела в количестве 2000 BAU. Об этом заявил в программе «Посоветуйте, доктор!» член-корреспондент РАН, вирусолог Сергей Нетесов, добавив, что относительно «омикрон»-штамма такая статистика пока не набрана.

Чтобы не заболеть, там, наверное, вообще запредельный уровень, а для того, чтобы не было тяжёлого течения, абсолютно точно выше 2000 BAU, — заявил он.

Ранее вирусолог Максим Скулачёв заявил, что защиту от «омикрон»-штамма коронавируса обеспечивает только крайне высокий уровень антител — до 1000 BAU/мл. По его словам, нужный уровень антител будет держаться только первые два-три месяца. Поэтому, пояснил Скулачёв, людям, у которых прошло больше этого времени с момента прививки, нет никакого смысла проверять наличие антител.

8 февраля помощник министра здравоохранения России Алекcей Кузнецов заявил, что Требований к уровню антител к коронавируcу для получения сертификата нет

Ранее в приказе Минздрава были закреплены разрешения о получении QR-кода по результатам теста на антитела к коронавирусу с 21 февраля. Сертификаты о вакцинации также будут дополнены информацией о наличии антител к СOVID-19.