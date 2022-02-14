Вирусолог назвал достаточное для защиты от дельта-штамма количество антител
Вирусолог рассказал, что для защиты от COVID-19 нужны антитела в количестве 2000 BAU и выше
Александр Чеков
Александр Чеков
20:35, 14 февраля 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Для того, чтобы защитится от заражения дельта-штаммом достаточно иметь антитела в количестве 2000 BAU. Об этом заявил в программе «Посоветуйте, доктор!» член-корреспондент РАН, вирусолог Сергей Нетесов, добавив, что относительно «омикрон»-штамма такая статистика пока не набрана.
Чтобы не заболеть, там, наверное, вообще запредельный уровень, а для того, чтобы не было тяжёлого течения, абсолютно точно выше 2000 BAU, — заявил он.
Ранее вирусолог Максим Скулачёв заявил, что защиту от «омикрон»-штамма коронавируса обеспечивает только крайне высокий уровень антител — до 1000 BAU/мл. По его словам, нужный уровень антител будет держаться только первые два-три месяца. Поэтому, пояснил Скулачёв, людям, у которых прошло больше этого времени с момента прививки, нет никакого смысла проверять наличие антител.
8 февраля помощник министра здравоохранения России Алекcей Кузнецов заявил, что Требований к уровню антител к коронавируcу для получения сертификата нет
Ранее в приказе Минздрава были закреплены разрешения о получении QR-кода по результатам теста на антитела к коронавирусу с 21 февраля. Сертификаты о вакцинации также будут дополнены информацией о наличии антител к СOVID-19.