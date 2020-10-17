В России число смертей от коронавируса впервые достигло 1,5 тысячи в неделю

https://static.news.ru/photo/1925cd26-111b-11eb-a715-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последнюю неделю от коронавируса в России скончались более 1,5 тысячи человек — самый высокий показатель с начала пандемии.

За последние семь дней в стране умерли 1560 пациентов, неделей ранее жертвами пандемии стали 1239 жителей России, пишет ТАСС.

В то же время отмечается, что несмотря на рост количества смертей, летальность вируса падает. За неделю этот показатель снизился с 1,74% до 1,73% по России и с 1,69% до 1,64% по Москве.

Ранее NEWS.ru писал, что за последние сутки в России выявили 15 099 новых случаев заражения коронавирусом, умерли от заболевания 185 человек.